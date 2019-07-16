Нардеп Ливик привлек почти ₴5 миллионов субвенции на покупку рентген-аппарата и «скорой» для Веселиновской ЦРБ: «Это лишь первые шаги»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 11 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

Кандидат в народные депутаты Украины от Николаевщины Алекснадр Ливик заявил, что Веселиновская центральная районная больница получила почти 5 миллионов гривен субвенции, за которые закупят рентген аппарат и машину скорой помощи.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Так, действующий нардеп отметил, что у него состоялась встреча с медицинским персоналом Веселиновской ЦРБ и первичной санитарно-медицинской помощи, на которой обсуждалась медицинская реформа и финансирование медицинских учреждений в округе, за средства которые поступили по его представлению.

«Веселиновская ЦРБ получила почти 5 млн. Субвенции на рентген аппарат и машину скорой помощи. Друзья, это лишь первые шаги улучшения материально-технической базы районных больниц. Продолжаю работу», - написал Александр Ливик.

Напомним, ранее нардеп Александр Ливик сообщил, что в Южноукраинске появится новый томограф.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийденьги