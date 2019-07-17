В Вознесенском районе самовольно заняли 28 гектаров поля – суд обязал вернуть землю громаде

В Вознесенском районе Николаевской области в собственность Прибужановской объединенной территориальной громады вернули два земельных участка площадью 11 и 17 гектаров общей стоимостью более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В марте текущего года жители громады, не имея каких-либо законных оснований, самовольно заняли данные земельные участки и засеяли их озимой пшеницей. Этих лиц привлекли к административной ответственности с требованием освободить в месячный срок самовольно занятые участки. Однако, несмотря на это, они продолжили незаконно использовать участки, что подтверждено соответствующими доказательствами.

Вознесенский горрайонный суд удовлетворил иски прокуратуры о возврате самовольно занятых земельных участков в коммунальную собственность.

Напомним, что ранее на Николаевщине училище незаконно отдало в аренду 370 гектаров земли.