Жительница Южной Кореи положила в шредер 50 тысяч вон и потратила месяц на то, чтобы их склеить

В Южной Корее женщина случайно положила в шредер конверт с 11 купюрами номиналом 50 тысяч вон (около 50 долларов за каждую), и потратила примерно месяц, чтобы склеить их и поменять на новые в банке.

Об этом сообщает Униан.

Инцидент с конвертом произошел 2 июня. Женщина обратилась за советом в сети, где ей подсказали, что она может обменять купюры на новые, если они будут восстановлены по крайней мере на 80%.

После она взялась за непростую задачу по склеиванию купюр в свободное от работы время, и смогла закончить лишь в июле. Ее поддерживали муж и дочь. В конечном итоге ей удалось восстановить купюры и обменять их на новые. Настойчивость женщины оценили на работе, а начальник угостил ее обедом.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии неизвестные засорили канализацию купюрами по 500 евро.