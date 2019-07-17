Кабмин Украины через патриотические программы финансирует из бюджета ультраправые группировки, - Bellingcat

Кабинет министров Украины финансирует ультраправые организации через программы национально-патриотического воспитания.

Об этом утверждает международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, результаты соответствующего расследования опубликованы у них на сайте.

По данным расследователей, за счет государственных дотаций организации реализуют свои проекты. Это позволяет данным группам набирать новых членов. Сами же группы таким образом обладают дополнительным источником легитимности.

Отмечается, что проект был разработан главой департамента национального — патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Николаем Ляховичем,

На этот год для национально-патриотических образовательных проектов Кабмином выделено 8 млн гривен. Утверждается, что проекты предназначаются для молодежи, в том числе детей.

Известно, что 845 тысяч из данной суммы выделяется на проекты, которыми руководят ряд филиалов украинских ультраправых формирований, среди которых «Национальный корпус», известный своим противостоянием с нацменьшинствами, активистами, полицией. Кроме того, упоминаются как получатели этой части гранта организации, связанные с C14 и обвиняемыми в убийстве писателя Олеся Бузины.

Напомним, ранее Конгресс США продлил запрет на финансирование полка Азов из американского бюджета.