Служба автодорог Николаевщины просит более ₴3 миллиардов на ремонт трасс Н-14 и Н-11 – Зеленский предложил использовать кредит

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское».

Об этом он заявил во время общения с чиновниками на трассе Н-14, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, глава САД Андрей Максименко сообщил, что на ремонт этой дороги было выделено 500 миллионов гривен и дополнительно необходимо еще 1,5 миллиарда гривен. Также он добавил, что сейчас работы идут, где есть населенные пункты.

На уточняющий вопрос Владимира Зеленского, на когда нужны эти 1,5 миллиарда, Андрей Максименко сообщил, что 500-600 миллионов готовы освоить в этом году, а 1 миллиард гривен в следующем году.

Также Максименко заявил, что есть еще одна проблемная трасса – Н-11, где местами дорогу сделали, однако из необходимого финансирования – 550 миллионов гривен было выделено лишь 180 миллионов гривен. Дополнительно нужно еще 1,8 миллиардов гривен.

— Мы заканчиваем тендерную процедуру. На днях будет аукцион, и будем выбирать победителя. Из 550 миллионов у нас сейчас есть только 110 миллионов гривен. На 70 миллионов мы уже сделали работ, нам нужно заплатить их подрядчику, остается еще 110 миллионов. А всего тендер на 550 миллионов. Нам не хватает еще где-то 440 миллионов на этот участок до Баштанки, - сообщил Максименко.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подняла вопрос трассы Н-24, которая находиться в ужасном состоянии. Глава САД Максименко отметил, что в этом году в нее «закопали» порядка 60 миллионов гривен на ямочный ремонт – «стянули дорогу, как могли, но в следующем году этой дороги не будет».

— Нам нужен план на три эти дороги, мы должны понять. Сколько есть денег, сколько не хватает. Можем ли мы их построить за это время в этом году и в следующем, - заявил Зеленский.

Президенту ответили, что в этом году финансирование уже готово и поменять его или добавить какие-то объекты туда не получиться.

При этом Владимир Зеленский отметил, что у страны есть 150 миллионов евро кредитных средств, которые по непонятным причинам не используются, и эти деньги можно было бы направить на эти три дороги.

В итоге, Президент решил созвать в эту пятницу большое совещание, на котором будут обсуждаться состояние дорог в целом по Украине и многострадальные трассы в Николаевской области.

Как известно, на ремонт дорог государственного значения на территории Николаевщины в 2019 году направили 976 миллионов гривен за счет средств Госбюджета.

Ранее, заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи заявил, что Николаевская область потеряла не 100 миллионов гривен, которые Кабмин забрал с ремонта трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий», а лишь 37 миллионов гривен.

В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины оставило на ремонт трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» всего 500 тысяч гривен из 300 миллионов. Позже члены Кабинета Министров Украины приняли решение вернуть Николаеву часть средств.

Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области попросила на 2019 год 1,7 миллиарда финансирования у «Укравтодора» на трассу Н-11 «Николаев-Днепр».

Ранее сообщалось, что в 2019 году основным приоритетом в сфере ремонта дорог Николаевской области будут трассы Н-14 «Николаев-Кропивницкий», Н-11 «Николаев-Днепр» и Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков».