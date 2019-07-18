Кабмин по представлению нардепа Ливика выделит из бюджета почти ₴6,5 миллионов на ОТГ Николаевщины, в том числе для школ и детсадов

Фото - иллюстрация 10 июля Кабинет Министров Украины вынес распоряжение по представлению николаевского народного депутата Александра Ливика о выделении денежных средства на учебные учреждения в нескольких районах области.

Об этом на свой странице в Facebook написал Александр Ливик.

Он отметил, что речь идет о следующих общинах:

Бугская ОТГ Вознесенского района получила 1 миллион гривен на строительство спортивного зала в Бугской общеобразовательной школе.

Бюджет Веселиновской поселковой ОТГ получил 300 тысяч гривен на пополнение материальной базы общеобразовательных учреждений и дошкольных учебных заведений.

Бюджет Веселиновского района получил 150 тысяч гривен для Широколановской ООШ и Новокатериновского сада «Барвинок»;

Бюджет Вознесенская получил 550 тысяч гривен на капитальный ремонт фасадов (замена оконных блоков, дверей) и внутренних помещений с изготовлением проектно-сметной документации для детского сада № 6 «Любисток».

Районный бюджет Еланецького района для пгт. Еланец получил 4 миллиона 470 тысяч гривен.

В комментариях под постом нардеп написал, что представления были направлены в Кабмин еще в

«Да, действительно, рассмотрение не такое оперативное, но результативное. К новому учебному году, уверен, что эти средства будут использованы общинами», – сообщил Ливик.

Напомним, что Кандидат в народные депутаты Украины от Николаевщины Алекснадр Ливик заявил, что Веселиновская центральная районная больница получила почти 5 миллионов гривен субвенции, за которые закупят рентген аппарат и машину скорой помощи.