Суд обязал Николаевский бронетанковый завод вернуть почти ₴8 миллионов «дочке» росгосбанка – ГП не нашло денег на апелляцию

Хозяйственный суд Николаевской области частично удовлетворил иск «Проминвестбанка» к госпредприятию «Николаевский бронетанковый завод» о выплате 7,9 миллионов гривен долга, а завод даже не смог подать апелляцию из-за отсутствия денег на судебный сбор.

Об этом сообщает «Finbalance».

7 мая Хозсуд Николаевской области принял решение в деле №915/1000/18 в пользу «Проминвестбанка» на основании договора об открытии кредитной линии №202-04/07 от 23 марта 2007 года.

Согласно судебным материалам, в апреле 2011 года этот же суд в рамках другого дела удовлетворил иск упомянутой «дочки» российского госбанка о взыскании с госпредприятия 3,36 миллионов гривен долга по этому же кредитному договору, однако соответствующее судебное решение не было выполнено.

5 июня Хозсуд Николаевской области издал приказ о исполнении решения от 7 мая 2019 года.

8 июля Юго-Западный апелляционный хозсуд вернул для «Николаевского бронетанкового завода» его апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции от 7 мая из-за неподачи апеллянтом надлежащих доказательств уплаты судебного сбора.

При этом госпредприятие отмечало, что не может оплатить судебный сбор в связи с тем, что выполняет государственный оборонный заказ на 2019 год в рамках программы, связанной с повышением обороноспособности и безопасности государства, утвержденной Кабинетом Министров, финансируемой за кредитные средства под государственные гарантии.

Напомним, как аудиторы нашли серьезные нарушения на оборонных предприятиях – в том числе и на «Николаевском бронетанковом заводе».

Также напомним, как в результате проверки на НБТЗ не досчитались комплектующих на 6,2 миллионов гривен