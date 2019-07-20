На Николаевщине суд постановил убрать магазин из помещения сельской школы

Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворен иск прокуратуры и вернул помещение школе в селе Нововасилевка Врадиевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В 2017 году отдел образования Врадиевской РГА передал предпринимателю в аренду часть помещения школы площадью 36 кв.м. для торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

Вопреки требованиям закона Украины «Об образовании» и Гражданского кодекса Украины помещение передали в аренду для целей, никак не связанных с учебно-воспитательным процессом. В связи с этим прокуратура подала иск в суд и 9 июля его удовлетворили. Предпринимателя обязали вернуть имущество школе.

Напомним, что ранее на Николаевщине училище незаконно отдало в аренду 370 гектаров земли.