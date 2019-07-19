Николаевцы просят отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную – комиссия перенаправила вопрос на мэра Сенкевича

В пятницу, 19 июля, на комиссию по вопросам транспорта обратились директор фирмы «Электромеханическое оборудования» Елена Олексюк и директор «СПЕЦМОНТАЖ-257» Наталья Соловйова с просьбой посодействовать в проведении ремонта дороги по улицам 12-я Продольная и Новозаводская.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, представители двух фирм пожаловались, что дороги как таковой нет, проехать на машине - невозможно, а также людям приходиться дышать пылью.

— Если говорить о ямочном ремонте, то его сделать невозможно, потому что там одна сплошная яма. Тротуара от Китобоев до 12-й Продольной уже просто нет, он слился с дорогой. Тяжелый транспорт там постоянно проходит. Если дождь то пройти дорогу невозможно, ямы превращаются в озера. Но это летом, еще ладно, а зимой, там просто можно травму получить, а когда дождей нет, то пыль стоит огромная. Сделайте что-нибудь, хоть щебнем закиньте, - отметил представитель одной из фирм.

Замдиректора департамента ЖКХ Наталья Осецкая сообщила, что только разработка проекта ремонта улицы Новозаводской бюджету обойдется в 800 тысяч гривен. А так как ее планируют расширять, но на реконструкцию денег в бюджете нет.

Также она отметила, что в прошлом году в администрации Ингульского района собирали на совещания представителей фирм и предприятий, которые находятся на этой территории и предлагали им поучаствовать финансово в ремонте.

— Пришло пять фирм всего и сказали, что у нас не такой объем грузоперевозок, чтобы вкладывать средства в ремонт дороги. Но их никто не просит перечислять миллионы гривен в ремонт, но хоть каким-то образом они могли бы в этом содействовать. Нет, - сообщила она.

При этом представительница второй фирмы отметила, что их на такое совещание никто не приглашал, а также добавила, что они неоднократно обращались в автодор, однако там помогать отказывались.

Наталья Осецкая сообщила, что по улице 12-1 Продольной планируют провести ямочный ремонт дорожного покрытия, если будет выделено финансирование.

В частности, директор фирмы «Николаевавтодор», депутат Сергей Шульгач предложил сделать по улице Новозаводской «белое шоссе» - покрытие подразумевающее укладку на грунт нескольких слоев щебня, отсева с фрагментами асфальта. Но денег на эти работы тоже нет.

Так как по многим улицам Николаева необходимо проводить ремонт, депутаты решили обратиться к мэру Александру Сенкевичу с просьбой изыскать финансирование для ремонта дорог по городу, в том числе улицы 12-й Продольной и улицы Новозаводской.

Напомним, ранее патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства.

Отметим, что финансирование ремонта дорог по улице Авангардной, Турбинной и Новозаводской Николаевским городским советом пока не планируется.