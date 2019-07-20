В Киеве таможня задержала грузовик из Франции, в котором везли 98 картин

В Киеве таможня обнаружила в грузовике, которые прибыли в Украину из Франции, 98 картин, старейшая из которых датирована 1842 годом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Все картины были скрыты от таможенного контроля среди современных деревянных рамок. Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в киевскую таможню.

По предварительной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы.

В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения – перемещения с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривает штраф в размере 100% стоимости товара и его конфискацию.

Напомним, что на Харьковщине СБУ пресекла контрабанду книг из РФ на миллион гривен.