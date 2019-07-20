СБУ провела выемку документов на заводе «Арселор Миттал» - ранее Зеленский требовал от него выплатить компенсацию криворожанам

Глава завода «Арселор Миттал Кривой Рог» Александр Иванов заявил, что СБУ в субботу проводила обыски на предприятии.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Напомним, ранее президент Зеленский хотел, чтобы этот завод «финансово извинился» перед 25 тысячами горожан, заболевших онкозаболеваниями.

- Сегодня представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в современный, только что построенный объект – третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения. Безусловно, мы, как и раньше, готовы к сотрудничеству в законодательном поле, но эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в «АрселорМиттал Кривой Рог», - заявил он.

Секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия на своей странице в Facebook уточнил, что следственные действия проходили по уголовному производству, открытому по статье 441 Уголовного кодекса Украины («Экоцид»).

«1. Обысками это называть не стоит. Это выемка документов в сопровождении представителей менеджмента компании и их защитников.

2. Следственная группа, получившая решение суда, терпеливо ожидала более двух часов приезда всех, чтобы начать.

3. Проведена выемка копий документов, чтобы не было никакого ущерба хозяйственной деятельности. По этой же причине, выбрана суббота, чтобы минимизировать влияние на компанию и ее сотрудников».