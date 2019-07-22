НБУ ввёл в обращение памятную монету «Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины»

22 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины» номиналом 50 гривен.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство НБУ.

Монета продолжила серию «Духовные сокровища Украины», имеет номинал 50 гривен. Она изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 500,0 грамм, диаметр - 85,0 миллиметров, тираж - до 1000 штук. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,006 грамм.

Художники монеты: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, скульпторы - Владимир Демьяненко и Роман Чайковский.

Добавим, банкнотно-монетный двор Национального банка Украины делает по заказу памятные и сувенирные монеты. Так, в 2013 году была выпущена полукилограммовая золотая монета (Au 999) с изображением Януковича, инкрустированная двумя изумрудами, которая по экспертным оценкам стоит не дешевле 30 тысяч долларов.