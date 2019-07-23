США передаст украинским пограничникам два катера

США передаст два катера украинским пограничникам. Это будет сделано в рамках обновления украинского флота.

Об этом сообщил советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, передает «Укринформ».

«Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек », - сказал Кильер.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине из-за агрессии Российской Федерации, в том числе на море. Он отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира. США понимает, что Украина страдает от Российской Федерации из-за преграды в свободе судоходства.

«Украина - это врата между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине», - сказал он.

В этом контексте он сообщил, что США выделили 4 миллиона долларов на создание скорой группы реагирования в городах Мариуполь и Бердянск, и сейчас есть необходимость создания современных центров их постоянной дислокации и ремонта судов.

Отметим, что в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине летальное оружие в рамках принятого Конгрессом США финансирования или в рамках прямых закупок Киевом.