На «Николаевском судостроительном заводе» по поручению Президента полностью погасили долги по зарплатам

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате работникам «Николаевского судостроительного завода».

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля Зеленскому сообщили о долгах по зарплате перед работниками этого предприятия. Владимир Зеленский поручил генеральному директору государственного концерна «Укроборонпром» Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.

23 июля «Укроборонпром» отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По его информации, на счета «Николаевского судостроительного завода» для погашения задолженности по заработной плате перечислили 54,8 миллиона гривен. Кроме того, перечислено 31,7 миллиона гривен для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.

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