Служба автодорог рассказала, как продвигается ремонт участка на трассе «Николаев-Кропивницкий»

В Николаевской области продолжают капитальный ремонт автомобильной дороги Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев».

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

Ремонт проводят на участке в 13 километров между селами Воссиятское и Водяно-Лорино. Выполняются работы по разборке существующей дорожной одежды, устройству дренирующего слоя основания по всей ширине, обустройство обочин и искусственных сооружений.

Инспекторы САД в Николаевской области совместно с работниками лаборатории по контролю качества производства осуществляют постоянный контроль качества ремонтных работ и материалов. Водителей просят быть максимально внимательными и осторожными, обращать внимание на предупредительные знаки, особенно в местах проведения дорожных работ.

Напомним, что Служба автодорог Николаевщины просит более ₴3 миллиардов на ремонт трасс Н-14 и Н-11, а президент Зеленский предложил использовать кредит.