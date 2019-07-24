Фирма-подрядчик получила первые ₴18,5 миллионов аванса на закупку материалов для реконструкции Соборной площади в Николаеве

17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует данные казначейства.

Ранее сообщалось, что ДЖКХ не выплатил одесской фирме «Пик-Строй» аванс от суммы договора, хотя подрядчик ранее заявлял, что работает за свой счет. В частности, депутат Сергей Исаков отметил, что на реконструкцию площади, по состоянию на 15 июля выделено 78 миллионов 17 тысяч 184 гривны (35 миллионов были заложены в бюджете на 2019 год, 31 миллионов 17 тысяч 184 гривны ДЖКХ перераспределил из сэкономленных средств, и 12 миллионов депутаты выделили из неиспользованных денег за 2018 год).

Так, ДЖКХ перевел на счет фирмы 18 миллионов 501 тысячу 595 гривен. В назначении платежа указывается, что средства предусмотрены на предоплату по закупке материалов, изделий и конструкций для реконструкции.

Также напомним, что 8 июля ДЖКХ подписал с подрядчиком допсоглашение №2 к основному договору, которым: действие договора продлено с 31 декабря 3019 года до 31 декабря 2020 года, а также изменен график финансирования: в 2019-м планируется заплатить подрядчику 61 миллион 671 тысячу 94 гривны; в 2020-м - 26 миллионов 662 тысячи 809 гривен. При этом, 19 июля он подписал еще одно допсоглашение, по которому в этом году подрядчику выплатят 73,3 миллиона гривен, а в 2020 - 14,9 миллионов.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.