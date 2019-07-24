Кабмин установил расценки на «модные» автомобильные номера

Кабинет министров Украины 24 июля расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые пользуются повышенным спросом, и установил на них цены от 4 тысяч до 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Лига».

Сейчас у владельцев авто возможность официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена. На выбор предлагаются только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Номера с другими комбинациями выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупции. Поэтому Кабмин дополнил список платных номерных знаков и установил цены на них:

- номерной знак из четырех одинаковых цифр будет стоить 30 тысяч гривен; - номер с последовательностью цифр в пределах от 0001 до 0009 – 30 тысяч гривен; - знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые – 10 тысяч гривен; - из четырех цифр с двумя парами одинаковых – 10 тысяч гривен; - из четырех последовательных цифр – 0123 или 1234 – 8 тысяч гривен; - номер из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд – 4 тысячи гривен; - из четырех цифр с первой и третьей, а также второй и четвертой или первой и четвертой и второй и третьей одинаковыми – 4 тысячи гривен.

Услуга по выдаче и замене номеров, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить 300 гривен.

Напомним, что ранее в СБУ рассказали подробности задержания на вымогательстве начальника николаевского таможенного поста, его заместителя и брокера.