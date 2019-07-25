Дотации из бюджета увеличатся, а прибыль – нет: Член исполкома горсовета о повышении тарифа на проезд в «Николаевэлектротранс»

Член Николаевского исполнительного комитета Владимир Тимошин заявил, что при повышении стоимости проезда на КП «Николаевэлектротранс» до 5 гривен увеличатся дотации предприятию из бюджета города. При этом отметил, что это будет нецелесообразно, так как прибыль самого КП от этого не поменяется.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он проинформировал, что в пятницу, 26 июля, на рассмотрение членов исполкома снова вынесут проект решения об установлении тарифа 5 гривен в электротранспорте.

«Сегодня тариф 3 гривны и из бюджета Электротрансу платится в год около 80 миллионов гривен компенсация. При увеличении до 5 гривен будет платится из бюджета более 130 миллионов гривен. Это раз!» - заявил Владимир Тимошин.

Также он отметил, что николаевцы вряд ли захотят ездить на троллейбусах за 5 гривен, ведь на данный момент по городу уже курсируют новые автобусы, где тариф на перевозку такой же. В частности, он добавил, что от повышения тарифа на перевозку прибыль предприятия возможно даже уменьшиться, но не наооборот.

«Сегодня при тарифе 3 гривны, от реализации билетов Электротранс получает около 20 миллионов. При повышении до 5 гривен, и в связи с тем, что за эти деньги можно проехать на автобусе или маршрутке, сомневаюсь, что увеличится сумма поступления от реализации билетов, скорее наоборот. Это три! Мое предложение: сделать электротранс социальным, т.е. бесплатным для жителей Николаева. ВАШЕ МНЕНИЕ? Поддерживать этот проект решения, или нет?» - написал член исполкома.

Напомним, 14 июня на заседании исполкома его члены перенесли вопрос о повышении тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах до 5 гривен. 27 июня члены исполкома «провалил» голосование за повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротрансе» до 5 гривен.