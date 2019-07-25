«Ежедневно горожане сообщают о вопиющих нарушениях»: В мэрии Николаева двум перевозчикам пригрозили расторжением договоров

В Николаевской мэрии пригрозили двум фирмам-перевозчикам расторгнуть договора, потому что они не выполняют в полной мере прописанные там условия.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Отмечается, что николаевцы массово жалуются на качество пассажирских перевозок по маршрутам, которые обслуживают частные перевозчики в соответствии с заключенными с горсоветом договоров: №34 «микрорайон Намыв - улица Казарского», №56 «микрорайон Намыв - микрорайон Северный», №45 «микрорайон Намыв - кладбище».

«Несоблюдение графика движения, заблаговременное самовольное оставление маршрута, недостаточное количество транспорта на линии. Ежедневно горожане сообщают о таких вопиющих нарушениях», - говорит начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Дмитрий Попов.

Реагируя на жалобы николаевцев, по поручению городского головы Александра Сенкевича специалисты управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций проверили, как частные перевозчики выполняют свои обязательства. В частности, зафиксировали реальное количество транспортных средств, обслуживающих пассажиров на указанных маршрутах. Результаты неутешительны:

- на маршруте №34 по договору должно работать 15 единиц транспорта. Зато горожан обслуживают только 8. Из них 7 автомобилей оборудованы GPS-трекерами, но работают в программе только 4 из них; - на маршруте №45 из утвержденных договору 14 единиц транспорта курсируют только 5, а в выходные дни вообще 2. В систему GPS-мониторинга не подключены; - на маршруте №56 с 26 единиц, предусмотренных договором, работают 20. В систему GPS-мониторинга подключены 17 из них, впрочем, работают в программе только 4.

Как сообщили в управлении транспорта горсовета, по результатам проверки частным перевозчикам вручены официальные письма с требованием устранить нарушение условий договора и обеспечить горожанам качественные пассажирские перевозки.

«Если не удастся найти понимание, в следующем письме будет уведомление о расторжении договора, после чего объявят новый конкурс на указанных маршрутах», - говорится в сообщении.

Как известно, маршрут №34 обслуживает фирма ЧП «ПиК», а маршруты №45 и №56 - ООО «Гуриг Сервис».

Напомним, что 25 июля, специалисты управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета провели очередную плановую проверку пассажирских перевозок города Николаева. В ходе которой нашли ряд грубых нарушений.