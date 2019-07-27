Британский медиарегулятор оштрафовал кремлевский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям», - говорится в заявлении Ofcom.

Расследование показало, что RT не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

«Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт», - отмечается в заявлении.

В Ofcom также отметили, что после указанных дат нарушений беспристрастности по RT не зафиксировано.

Именно на RT, ранее известном как Russia Today, вышло интервью с двумя мужчинами, которых подозревают в отравлении Скрипалей. В интервью они назвали себя Александр Петров и Руслан Боширов, утверждали, что они - просто туристы и поехали в Солсбери, потому что друзья посоветовали им посмотреть на «знаменитый Солсберецкий собор» и его шпиль высотой 123 метра.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20 человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Британская прокуратура обвинила в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова (сотрудники военной разведки России Мишкин и Чепига).