Николаевский облсовет закупит материалы для школ на миллион гривен у фирмы, которую судят за растрату бюджетных средств в других городах

Коммунальное предприятие, занимающееся закупкой оборудования и дидактических материалов для образовательных учреждений Николаевской области, закупит дидактические материалы на миллион гривен у киевской фирмы, которую судят за растрату бюджетных средств.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок Prozorro.

КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского областного совета объявило торги на закупку дидактических материалов на 1 миллион 43 тысячи гривен. В закупку входят различные комплекты оборудования и наглядные пособия для разных школьных предметов, включая биологию, физику, химию, математику, географию и так далее. В тендере приняли участие три фирмы ООО «Научно-производственное предприятие «Энглер», ООО «Едванс-Компани» и ООО «Еменс». В итоге, торги выиграло ООО «Энглер», предложив самую низкую цену – 1 миллион 9 тысяч 950 гривен. Договор был подписан в пятницу, 26 июля, весь товар фирма обязана доставить по указанным адресам до 23 августа.

Согласно информации на сайте OpenDataBot, фирма ООО «Научно-производственное предприятие «Энглер» была зарегистрирована 25 января 2009 года в Киеве. Ее владельцами являются Михаил Калиткин, внесший в уставной капитал фирмы 300 тысяч гривен, и Юрий Гречишин, внесший 200 тысяч гривен.

Фирма была неоднократным участником судебных разбирательств. К примеру, уже год проходит суд по делу об аналогичном КП в Полтавской облгосадминистрации, которые вместе с руководством фирмы «Энглер» при закупке вычислительных машин для школ Полтавщины прописали технические характеристики таким образом, чтоб они полностью совпадали с торговой маркой Einstein, официальным представителем которой в Украине является как раз фирма «Энглер». Таким образом предприятие имело преимущества перед конкурентами. В результате, по информации правоохранителей, фирма продавала полтавским школам товар в 2,5 раза превышая его реальную стоимость.

информация с сайта "Єдиний державний реєстр судових рішень""

За год до этого, в марте 2017 года НУ Национальной полиции Украины возбудило уголовное производство. Следствие установило, что Киевская городская госадминистрация заключила договора с фирмой «Энглер» на общую сумму более 113 миллионов гривен. При этом, при выполнении условий договоров, сотрудники «Энглер», находясь в сговоре с чиновниками КГГА, вносили недостоверные данные в сметную документацию и акты выполненных работ, конкретно в части завышения объемов, соответственно и стоимости работ и услуг. Судебное разбирательство по этому делу идет до сих пор.

В 2015 году фирма выиграла тендер Министерства юстиции на закупку планшетов на 8, 06 миллионов гривен. Всего фирма поставила Минюсту 410 планшетов по 19 тысяч 650 гривен за один гаджет. После этой информации Генеральная прокуратура решила проверить, не завышена ли стоимость у закупки. При этом, издание "Левый берег" сообщает, что Минюст закупило такие дорогие планшеты из-за фронтальной камеры в 6 МП, хотя обычно планшеты выпускаются с камерами 2,5 или 8 МП. Минюсте пояснили, что такая камера была им нужна для режима приложений, что не было указано в условиях конкурса. Ситуацию четырехлетней давности в Министерстве юстиций не объяснили до сих пор.

Напомним, территориальное управление Госбюро расследований в Николаеве расследует уголовное производство относительно служебных лиц Южной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госинспекции ядерного регулирования и госпредприятия «Энергоатом» за возможную организацию победы фирмы в торгах на сумму более двух миллионов гривен, которые организовывала Южно-Украинская АЭС.