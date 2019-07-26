Нацбанк Украины заявил о дефиците кадров в строительстве и промышленности

По данным Национального банка Украины, в стране вырос дефицит работников во всех сферах деятельность. Больше всего – в строительном секторе и промышленности. Главной причиной называется выезд людей заграницу, преимущественно в Польшу.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль.

Сообщается, что недостаток рабочих рук ощущается во всех сферах деятельности, но больше всего в строительстве и промышленности. По данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

В то же время там отмечают, что уровень безработицы в Украине существенно упал, а уровень занятости населения в «рабочей силе» вырос на 63,1%. Не смотря на это, спрос на рабочую силу в промышленности всё продолжает расти.

Отметим, что В Польше находятся почти 2 миллиона украинцев, которые работают на польскую экономику. Кроме того Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО КБ «Крещатик».