Суд разрешил «Полтавабудцентру» и «Дорлидеру» участвовать в тендерах – первая фирма уже подалась на миллиардные торги по трассе Н-14

Хозяйственный суд Киева приостановил решение АМКУ о запрете фирмам «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» участвовать в публичных закупках, а также о взыскании штрафа.

Об этом говорится в соответствующем определении этого суда от 22 июля.

Как известно, в средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.

«Полтавабудцентр» обратилась с иском в хозсуд, где просила отменить вышеупомянутые решения АМКУ.

В итоге судья Оксана Марченко для обеспечения иска приостановила действия решений АМКУ, поскольку основной доход истца – оплата за работы по договорам о строительстве дорог.

Это решение суда действительно с момента вынесения и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение десяти дней с момента его подписания.

Таким образом, фирмы могут снова участвовать в торгах на определение подрядчика по строительству дорог. В частности, ООО «Полтавабудцентр» уже подала документы для участия в торгах по строительству участка трассы Н-14 «Александровка-Николаев-Кропивницкий» в пределах Николаевщины, за который заплатят более миллиарда гривен.

Напомним, как во время визита Президента Владимира Зеленского в Николаевскую область 17 июля, он предложил попрощаться с фирмами, которые постоянно получают подряды на ремонт дорог Николаевщины. Несколько ранее, 12 июля, Офис Президента передал главе «Укравтодора» Славомиру Новаку список фамилий людей, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства на ремонте дорог.

А как сообщалось еще ранее, 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

Также напомним, как в апреле тогдашний глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Добавим, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.