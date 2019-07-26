Замглавы Запорожского облсовета написал сексистский пост против девушек в открытой одежде

Председатель Запорожской организации партии «Самопомощь», заместитель главы облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко заявил, что приличные женщины надевают скромную и закрытую одежду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на такие мысли его натолкнул вид девушек, которые занимаются с ним в одном спортзале.

«Один американский комик подошёл к девушке в мини юбке и предложил ей заняться сексом. Девушка оскорбилась и ответила :«Я вам никакая не проститутка»... На что комик сказал: «Ты знаешь, когда мне нужна помощь женщины полицейского, то я узнаю её по форме. Женщина врач тоже вызывает у меня уважение когда я вижу её. Я почтительно отношусь к женщине повару и женщине учительнице, монашке. И мне не нужно спрашивать их, для того, чтобы понять кто они. Достаточно посмотреть на их одежду. Таково если ты не проститутка, то зачем ты носишь её форму?», - говорится в сообщении Марченко.

Марченко заявил, что «настоящая Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз.

«Девушки, давайте одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Много в интернете, даже среди моих знакомых, девушек, публикующих свои фото в купальниках, мини платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что она имеет высокую цену, к ней должны относиться с почтением, как к Королеве. Но вот как выглядит настоящая Королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз. У неё аккуратный макияж и скромная прическа. И при королевском дворе каждая женщина выглядит элегантно. Чем более мудра женщина, тем она более закрыта. И это не значит что при этом она лишена элегантности», - написал он.

«Низшим слоям общества пропагандируется образ дешёвой проститутки через попсу, фильмы и поддельных идолов. Но настоящие Королевы никогда не станут обнажаться на публике. Посмотрите на свой образ и рассудите на кого вы похоже больше на Королеву или проститутку. И тогда осознайте какое по праву может быть к вам отношение», - подытожил уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Позднее, когда в комментариях начали возмущаться его словами, он опубликовал ещё один пост.

Стоит отметить, что позже Марченко удалил свой пост.

Как пишет 061, в записи, которую 27 декабря 2017 года опубликовала Генпрокуратура в рамках антикоррупционного расследования зафиксировано, как Владислав Марченко шутил с братом о «разрыве коррупционной плевы».

Позже заместитель председателя облсовета писал на странице в соцсети, что отстаивать «свои Божьи интересы" и бороться с ЛГБТ можно по примеру Уганды. Марченко описал законодательный опыт страны «третьего мира» в отношении ЛГБТ: «... показывает, что в современном мире возможно отстаивать свои Божьи интересы, невзирая на сопротивление нового мирового порядка».

Напомним, что президент Уганды настаивает на том, что рот для еды, а не для секса - для гетеросексуалов в том числе.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Турчинов заявил, что Украину нужно спасти от «морального разложения» и выступил против термина «гендер».