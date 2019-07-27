ЦИК нашла нарушения в финотчетах четырех партий – Шария могут лишить денег из Госбюджета

ЦИК обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с нарушениями в финансовых отчетах партий «Социальная справедливость», «Гражданская позиция», «Рух новых сил Михаила Саакашвили» и «Партия Шария».

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Согласно сообщению, ЦИК передала НАПК материалы анализа промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов этих партий.

«Решение принято в связи с тем, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением ЦИК от 18 июля 2019 №1745, Комиссией был выявлен ряд нарушений требований избирательного закона», - говорится в сообщении.

Отметим, что все партии, набравшие более 2% могут получить финансирование из государственного бюджета. К таким относится и партия скандального видеоблогера Анатолия Шария, набравшая 2,23% голосов. При этом согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», партию могут лишить бюджетных денег из-за нарушений в финансовых отчетах

Напомним, что согласно результатам этих парламентских выборов из бюджета могут получить финансирование шесть непроходных в Раду партий: «Радикальная партия Олега Ляшко», партия «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария» и «Свобода».