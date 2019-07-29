С 2016 года поставки российского дизтоплива в Украину выросли более чем в два раза, - эксперт

С 2016-го поставки российского дизтоплива выросли более чем вдвое.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Куюн, директор ООО «Консалтинговая группа А-95».

Насильно покупать не заставляли, работали простые рыночные механизмы — цена плюс сервис, когда топливо на минимальной рыночной стоимости отгружалось стабильно и оперативно. В 2019 г. импорт из России увеличился на 18,6% и достиг 45% рынка. Больше на рынке дизтоплива ничья доля не увеличилась.

По его словам, без работы остались даже «морские» импортеры, которые «по нечетным» пощипывали травку в южных регионах.

- Весной в Одессе и Херсоне стало выгоднее привозить трубопроводный дизель, чем доставлять по морю. Несколько трейдеров сообщили, что решили отказаться и от белорусских контрактов на текущий год, — оптовикам стало трудно конкурировать с российским продуктом. Динамика первого полугодия говорила о том, что в 2019-м российские объемы могли достичь 50% рынка. В известных политических условиях такая зависимость выглядит крайне опасно, — отмечает эксперт.

- Им (поставщикам дизтоплива по нефтепродуктопроводу. — С. К.) нужно было самим себя контролировать, оптимально это до 200 тыс. т в месяц. Тогда работали бы более дорогие альтернативные направления, цена на рынке была бы выше, все были бы довольны. Но, видимо, была задача рвать цветы, пока цветут, — говорит в частной беседе один из крупных оптовиков.

Как известно, 18 июля Кабинет Министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 августа текущего года специальная пошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%, в свою очередь специальные пошлины на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.