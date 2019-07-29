После корректировки проекта стоимость капремонта николаевской СК «Надежда» увеличилась с 14,6 до 37,3 миллионов гривен

Управление капитального строительство Николаевского городского совета 25 июля объявил повторный тендер на ремонт системы отопления и кровли с утеплением фасада здания СК «Надежда», после корректировки проекта. В частности, стоимость работ увеличилась с 14 миллионов 602 тысячи гривен до 37 миллионов 302 тысяч 418 гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте публичных закупок Prozorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 11 августа. Аукцион состоится на следующий день - 12 августа. Выполнить работы победитель в тендере должен будет до 20 декабря 2020 года.

Как известно, осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за того что подрядчик не перекрыл крышу и пошел дождь вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность. Планировалось, что ремонт «Надежды» продлится до марта, но его приостановили в феврале. Денег на дальнейшую реконструкцию спорткомплекса пока нет, ее планируют продолжить летом. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняла ООО «ГОЛДЕН-БУД», однако позже УКС разорвал договор с подрядчиком в связи с существенными изменениями в ПСД, которые делали невозможным исполнение договора подряда на ранее заключенных условиях. За выполненные работы подрядчик получил 6 миллионов 920 тысяч 361 гривну.

В экспертном отчете по корректировке ПСД отмечается, что документация разработана в соответствии со всеми нормами и может быть утверждена с такой суммой.

Отметим, что фирма-подрядчик «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.