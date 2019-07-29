Николаевский судостроительный завод будет обязан вернуть 86 миллионов, которые выделили на погашение долгов по зарплатам

86,5 миллионов гривен, которые выделил «Укроборонпром» Николаевскому судостроительному заводу на погашение долгов по заработным платам, обязаны будут вернуть.

Об этом 29 июля сообщил генеральный директор завода Валерий Калашников в комментарии журналистам, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, по поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками завода.

По словам Калашникова, сроки возврата еще не определены – это будет решаться исходя из заказов и бюджета завода.

— Пока еще вопрос не решен, в течение какого времени, но, конечно, мы должны будем их вернуть. Заработать и вернуть. (...) Сейчас вопрос этот решается. Мы не понимаем, какой бюджет сейчас будет, какие заказы будут, что будет с гособоронзаказом, мы еще не знаем, - сказал Валерий Калашников.

Как известно, в 2017 году долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивали акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам. 26 декабря 2017 года рабочие НСЗ также блокировали проезд возле Варваровского моста. При том, что незадолго до этого Кабмин дал поручение ГП «Укроборонпром» до 25 декабря погасить задолженность по зарплате работникам НСЗ. А премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от руководства «Укроборонпрома» отчитаться за выполнение этого поручения 27 декабря.