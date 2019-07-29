Почти каждый пятый трудоспособный украинец работает за границей, - Минсоцполитики Украины

По данным Министерства социальной политики Украины, почти 3,2 миллиона украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% от всего экономически активного населения страны.

Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 года.

В отчете отмечается, что отток рабочей силы спровоцировал уменьшение безработицы в Украине. В июне 2019 года количество безработных уменьшилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трёх человек.

Также там отметили, что высокие темпы трудовой миграции привели к росту зарплат в Украине. В мае 2019 года темп роста зарплаты вырос до 7%, вследствие конкуренции украинских работодателей с европейскими за рабочую силу.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, в стране вырос дефицит работников во всех сферах деятельность. Больше всего – в строительном секторе и промышленности. Главной причиной называется выезд людей заграницу, преимущественно в Польшу. В Польше находятся почти 2 миллиона украинцев, которые работают на польскую экономику. Кроме того Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО КБ «Крещатик».