На заводе «Зоря-Машпроект» новый и.о. генерального директора – у Картошкина закончился контракт

Николай Тройнич На николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» исполняющим обязанности генерального директора назначен Николай Тройнич.

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Тройнича приказом концерна «Укроборонпром» назначили руководить заводом с 29 июля.

В комментарии «Преступности.НЕТ» предыдущий генеральный директор завода Константин Картошкин сказал, что у него закончился пятилетний контракт. Теперь предстоит процедура конкурса, на котором должны назначить нового гендиректора. Картошкин не уверен, будет ли он подаваться на этот конкурс.

Напомним, что Константин Картошкин ранее руководил «Севастопольским морским заводом» Петра Порошенко. На выборах в Николаевский городской совет Картошкин возглавлял список БПП и вошел в одноименную фракцию. За 2017 год Картошкин задекларировал зарплату в ₴5,8 миллионов.

Справка:

Николай Тройнич закончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «Турбиностроение». В 1983 году пришел работать инженером-конструктором на «Зарю». В 1989 году перешел в «Машпроект» ведущим инженером отдела 17-го конструкторского отделения. В 1995 году стал заместителем начальника опытного производства, а в 2003 возглавил его. Осенью 2008 года Николай Тройнич получил должность директора по производству «Зори»-«Машпроекта», а с 2011 года он занимал должность заместителя генерального директора по производству. Награжден Грамотой Верховной Рады Украины. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.