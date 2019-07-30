Капремонт моста в Пересадовке, который постоянно подтапливает после проезда фур, планируют провести в 2020 году

Капитальный ремонт понтонного моста в Пересадовке Витовского района, который систематически подтапливает после проезда по нему тяжеловесного транспорта, планируют провести в 2020 году.

Об этом говорится в ответе Николаевской облгосадминистрации на информационный запрос Владимира Тимошина, который он опубликовал в Facebook.

Управление инфраструктуры ОГА включило вышеуказанный мост в перечень объектов, на ремонт и реконструкцию которых предусматривается финансирование с государственного бюджета. За госсредства сначала должны создать проектно-сментную документацию, а в 2020 году согласно ей провести капитальный ремонт сооружения.

На момент ответа подрядчик уже провел ремонт этого моста на 44 тысячи 334 гривны в рамках эксплуатационного содержания.

При этом в ОГА сетуют, что водители грузовиков игнорируют запрет на проезд и продолжают разрушать мост. Еще в июле прошлого года на эксплуатационный ремонт с установкой дорожных знаков потратили более 114 тысяч гривен, а в ноябре на этой дороге местного значения установили 44 дорожных знака за 77 тысяч гривен.

Напомним, как в селе Пересадовка Витовского района 25 июля снова подтопило понтонный мост из-за заехавшего на него седельного тягача.

Подобный инцидент также произошел в конце ноября прошлого года, когда водитель грузовика проигнорировал запрет о проезде через мост, и подтопило два понтона моста.

Также напомним, что ранее управление инфраструктуры Николаевской ОГА отменило торги на строительство мостового перехода в Пересадовку на 2 миллиона гривен.

10 июня 2018 года мост в поселке Пересадовка под Николаевом тоже оказался подтопленным. После этого 3 июля через мост полностью перекрыли движение. Также сообщалось, что для ремонта понтонного моста требуется специальная техника.