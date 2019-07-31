ГФС Украины выявила 10,3 тысяч работающих неофициально сотрудников - с их компаний взыскали около ₴667 миллионов

В процессе проверок с января по июнь 2019 года ГФС Украины выявила 10,3 тысяч наемных сотрудников без официального оформления. Кроме этого, ведомство обнаружило нарушения в выплате зарплат и других доходов.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

«По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 миллионов гривен налога на доходы физических лиц, 161,1 миллионов гривен единого взноса и 35,4 миллионов гривен военного сбора», – сказано в сообщении ведомства.

На данный момент с работодателями проводится разъяснительная работа по соблюдению налогового законодательства. Благодаря этому работодателями дополнительно заключено 82,2 тысяч трудовых договоров с наемными сотрудниками.

«По итогам января-июня 2019 года к госрегистрации привлечено 11,8 тысяч граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12, миллионов гривен налогов и сборов и 14,4 миллионов гривен единого взноса», – свидетельствуют данные ГФС.

Отметим, что сотрудники военной прокуратуры и контрразведки СБУ провели обыски в правительстве и других госведомствах по делу о хищении 6,7 миллионов долларов США при закупке системы оповещения для пограничников. В их числе - ГФС.