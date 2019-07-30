В Николаеве потратят дополнительные 7 миллионов гривен на реконструкцию школы №36, где не достроили спортзал и пищеблок

КП Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» 19 июля заключил договор с ООО «Миколаївміськбуд» на проведение дополнительных работ по реконструкции с пристройкой школы №36 на сумму 6 миллионов 929 тысяч 685 гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте публичных закупок Prozorro.

Как известно, 3 сентября 2018 года, в Николаевской общеобразовательной школе №36 после пятилетней реконструкции здания школы состоялась первая праздничная линейка в честь первого сентября. Всего из городского бюджета за пять лет на ее ремонт выделили 50 миллионов 883 тысячи 839 гривен. Строительство второй очереди – спортзал и столовая - началось в марте 2018 года и его планируют закончить до конца текущего года. Капитальные вложения составили 33 миллиона 701 тысячу 587 гривен.

В тендере применялась переговорная процедура. Это связано с тем, что замена предыдущего исполнителя работ привела бы к возникновению проблем технического характера, связанных с эксплуатацией и обслуживанием, в том числе к возникновению противоречий в рамках измененного проекта.

«Проведение процедуры открытых торгов в таких условиях невозможно, поэтому наступают основания для проведения переговорной процедуры закупки. Кроме этого, замена подрядчика предполагает временное приостановление выполнения работ, что может привести к повреждениям, порчи, ухудшению качественных и технических показателей, в свою очередь это может привести к избыточному расходованию средств для восстановления таких качественных и технических показателей. Привлечение к выполнению подрядчика, который уже выполнял работы по строительству указанного объекта, позволит обеспечить совместимость новых работ с теми, которые выполнялись этим подрядчиком, а при окончании работ обеспечит должным образом все испытательные работы и передачу объекта в эксплуатацию в целом», - говорится в обосновании применения переговорной процедуры.

Также уточняется, что в процессе выполнения работ по объекту было выявлена ​​необходимость в закупке дополнительных работ, не включенных в первоначальный проект. Помимо этого отмечается, что стоимость дополнительных работ не превышает 50% стоимости первичного договора.

В частности, все вышеперечисленные дополнительные работы прошли государственную строительную экспертизу и получили положительное экспертное заключение от 5 мая 2018 года №917-18Д, выдан экспертной организацией ООО «Экспертиза ЗО».

Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2020 года.

Напомним, как 22 мая, на комиссию по вопросам бюджета пришли родители учеников школы №36, с просьбой разблокировать выделенные 3,6 миллионов гривен на окончание 2-й очереди строительства спортзала и пищеблока. При этом, бюджетная комиссия не согласовала самовольное решение УКСа Николаева об изменении срока окончания строительства пристройки в школе №36.