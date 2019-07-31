НАПК распределило средства госбюджета на деятельность еще действующих в ВР партий – всего они получат почти ₴127 миллионов

Национальное агентство по противодействию коррупции распределило средства из государственного бюджета на финансирование шести политических партий в третьем квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в третьем квартале этого года.

Бюджетное финансирование получат 6 парламентских партий:

«Народный фронт» – 36 миллионов 363 тысячи 350 гривен;

«Европейская солидарность» (ранее – «Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность») – 35 миллионов 841 тысячу 525 гривен;

«Радикальная партия Олега Ляшко» – 12 миллионов 231 тысячу 425 гривен;

«ВО «Батькивщина»- 9 миллионов 329 тысяч 475 гривен;

«Объединение «Самопомощь» – 32 миллиона 164 тысяч 600 гривен, из которых 14 миллионов 142 тысячи гривен – это средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

«Оппозиционный блок» в III квартале 2019 получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (по II и III кварталы) общей величины ежегодного государственного финансирования для политической партии – 30 миллионов 979 тысяч 450 гривен. Перечисление средств политической партии осуществлена ​​вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения Национального агентства о неперечисление средств государственного финансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года.

Всего же все шесть действующих партий получат 156 миллионов 909 тысяч гривен.

Напомним, что согласно результатам парламентских выборов 2019 года из бюджета могут получить финансирование шесть непроходных в Раду партий: «Радикальная партия Олега Ляшко», партия «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария» и «Свобода».