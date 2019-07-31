70% иностранной военной помощи Украине пришло из США, - СМИ

Соединенные Штаты Америки больше всех обеспечили украинскую армию помощью. Их доля помощи составила порядка 70% от общей иностранной помощи украинской армии.

Об этом сообщает «Армия Информ» в Facebook.

«С марта 2014 наша армия обеспечивалась не только государством. Много помощи также шло от других наших зарубежных партнеров. Больше всех - от США. Суммарная поддержка от них составляет 70% от общей зарубежной помощи. Такое содействие поступало и от других стран.» - говорится в сообщении.

Отметим, что бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак полагает, что США могут применить ограниченный ядерный удар по войскам РФ, если та вторгнется в Польшу. А ранее сообщалось, что корабли НАТО будут защищать украинские суда в Керченском проливе.