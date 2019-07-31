«Нафтогаз» подал иск против России на $5,2 миллиарда

НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в ее группу, в конце июня подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков из-за захвата их активов в Крыму на $5,2 млрд.

Об этом сообщает департамент с коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины».

Группа Нафтогаз просит Суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиардов долларов США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Как сообщалось, Суд уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав (лишение собственности) активы группы Нафтогаз в Крыму.

Поскольку Суд решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Нафтогаз владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда та конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году.

Нафтогаз инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации «О поощрении и взаимной защите инвестиций», более известной как украинско-российское соглашение о защите инвестиций. Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Арбитраж против Российской Федерации начато по совместному заявлению НАК «Нафтогаз Украины» и шести предприятий Группы Нафтогаз - ГАО «Черноморнефтегаз», АО «Укртрансгаз», ООО «Ликво», АО «Укргаздобыча», АО «Укртранснафта», ДК «Газ Украины».

Отметим, 8 июля Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение судьи Окружного админсуда Евгения Аблова по иску Юлии Тимошенко к Кабмину и «Нафтогазу», относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.