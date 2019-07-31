В Николаеве на участке, где долгое время была свалка, вместо лечебного учреждения хотят построить многоэтажку с медцентром и магазинами

В Николаеве на Бугском бульваре 5б и 5в планируют построить жилищный комплекс с подземным паркингом, магазинами и медицинским центром.

Об этом стало известно в среду, 31 июля, в ходе заседания архитектурно-градостроительного совете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что участок находиться в районе Сухого фонтана, ранее там было общежитие, но оно сгорело. Сейчас участок находиться в частной собственности.

— Фактически, этот участок и возможная на нем постройка должны гармонично войти в уже существующий ансамбль, - считает Цымбал.

Также по его словам, сейчас целевое назначение участка – под размещение лечебных учреждений, однако зонингом там не предусмотрен такой объект. И теперь заказчик решил построить там жилой комплекс, но для этого необходимо изменить целевое назначение участка.

— Земельный участок был приобретен в собственность в 2003 году. Этот участок находится в частной собственности у юридического лица. В то время этот участок был передан во властность для размещения лечебно-диагнозтического центра, но сейчас в таком объеме, в котором планировалось строить, потребности нет. Во время строительства жилищного дома – часть будет предусмотрена под заведение охраны здоровья. Эта территория жилой застройки и заказчик хочет изменить проект и построить жилье комфорт класса, - сообщил проектант.

По их словам планируется построить шестиэтажные дома, в которых будет по 89 квартир. В плане предусмотрены все пожарные подъезды и разъезды. Один вход разбит на две секции, также предусмотрены все спортивные и детские площадки, небольшая парковая зона, первый этаж будет зданием общественного пользования, где будет находиться медицинский центр, магазины, и подземный паркинг.

Членов совета не устраивало, что между домом и двумя площадками довольно маленькое расстояние – всего 10 метров, хотя положено 12-20 метров. Также, главный архитектор отметил, что согласно градостроительным условиям при таком строительстве 50% площади самого участка должно быть свободным, а в проекте всего слишком много и, чтобы ничего не нарушать от чего-то придется отказаться.

Сотрудник городского управления земельных ресурсов вернулся к теме целевого назначения участка, а именно – строительство лечебного учреждения, и отметил, что участок принадлежит министерству здравоохранения и попросил отложить данный вопрос. Проектанты заявили, что никакого отношения к МОЗу участок не имеет. В тоже время, вице-мэр Юрий Андриенко отметил, что вопрос по этому участку обсуждался с мэром Александром Сенкевичем, который поручил найти собственника участков, потому что на сегодняшний день там образовался свалка. Собственника нашли и сейчас он убрал карантинные растения и мусор, а также «он подсуетился и сделал проект».

— Прошу дать зеленый свет, чтобы эта земля перестала быть свалкой, - обратился Юрий Андриенко к членам градсовета.

На уточняющий вопрос, когда может начаться строительство, проектанты сообщили, что ориентировочно, если быстро будут согласованы все документы, проект, пройдена экспертиза и изменение целевого назначения участка, то работы начнут в 2020 году.

— Нужно разрабатывать полноценный проект, чтобы он был в кармане, так сказать. Параллельно менять целевое назначение и реализовывать стройку. Если есть деньги и все согласовано, так вперед и с песнями, - отметил Владимир Гуллер.

В итоге, проект поддержали, но с доработками.

Напомним, что в Николаеве по улице 1-я Военная, 8 на пересечении с улицей Столярной планировали построить жилой дом на месте старого хлебозавода, общей площадью – 2 тысячи 567 метров квадратных, рядом также находиться парк Петровского. Согласно проектной документации дом должен быть восьмиэтажный, в котором будет 28 квартир, 1-й этаж будет обустроен под торговлю. Также ожидается подземная парковка и стоянка, площадки для отдыха, детская площадка, спортплощадка.