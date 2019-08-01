Жителю Николаевщины нужна помощь в сборе средств на пересадку костного мозга

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

20-летний житель Николаевской области Дан Тоток нуждается в помощи в сборе средств на борьбу с острым лейкозом. 

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили его родственники.

В июле парню поставили диагноз острый лейкоз. Это очень тяжёлое заболевание, требующее аллогенной трансплантации костного мозга.

«В Украине трансплантации нет! Ткм делают только за границей. Для этого нужна огромная для нашей семьи сумма 120 тысяч долларов. Сейчас сын находится в областной гематологии, где очень ужасающие условия (отделению требуется капитальный ремонт). Такие больные нуждаются в стерильных условиях после прохождения химиотерапии. Таких условий в областной гематологии нет. Очень просим неравнодушных людей откликнуться и помочь семье финансово. Мы просто не в состоянии покрыть расходы на лечение. Помогите спасти сына!» - написали они.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168 7554 4487 9205 - Тоток Светлана Евгеньевна

Номер телефона: 0951865969 

 
Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийденьги