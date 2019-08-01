Глава «Укрзалізниці» отменил закупку вышиванок и полотенец по четыре тысячи гривен за штуку

Глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и полотенец по четыре тысячи гривен за штуку.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Отметим, что ранее филиал «Центр сервисного обеспечения» подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на общую сумму 1,53 миллиона гривен. УЗ отклонила в три раза более дешевое предложение конкурента - ООО «Торговый Дом Эней», потому что последний не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Но это не единственный подобный инцидент. До этого «Укрзалiзниця» планировала закупить партию сувенирных стаканов, по 2000 гривен каждый. Это вызвало бурное обсуждение в Сети. Тогда Евген ий Кравцов также отменил неоднозначную закупку, а вместо этого перенаправил средства на покупку 30-ти тонн жидкого мыла в поезда.