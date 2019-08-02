Служба автодорог Николаевщины объявила тендеры на 5 миллиардов гривен на эксплуатацию дорог госзначения до 2023 года

фото: иллюстрация из Интернета Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила три тендера на общую сумму 5 миллиардов гривен на эксплуатационное содержание дорог государственного значения.

Соответствующие торги опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro.

Все три тендера были опубликованы 19 июля. Первый аукцион на 3 миллиарда 22 миллиона 416 тысяч 884 гривны начнется 24 сентября. Согласно техническому заданию победитель торгов обязан будет в течение трех с половиной лет содержать государственные трассы государственного значения, среди которых есть и Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев», и Н-11 «Днепр-Николаев», и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка». В длинном перечне заданий перечислен текущий ремонт, установка знаков, столбов и пленок для безопасного движения, зимнее содержание, работы по озеленению, обустройство опор мостов, освещение.

Второй аукцион на 1 миллиард 245 миллионов 760 тысяч 10 гривен начнется 23 сентября. В техническом задании указаны трассы, проходящие через Вознесенск, Первомайск, Доманевку, Арбузинку и Еланец.

Третий аукцион на 1 миллиард 205 миллионов 529 тысяч 697 гривен начнется 24 сентября.

Стоит отметить, что в двух из трех тендеров – на 3,22 миллиарда, а также на 1,2 миллиарда, в графе «условия оплаты договора» сказано, что 30% суммы будут оплачены в качестве аванса, а остальные 70% по завершению работ.

Добавим, что «Преступности.НЕТ» не удалось связаться с начальником САД Андреем Максименко и узнать, каким образом будут распределены в течение трех лет и с чего выделены средства на частичную оплату будущим победителям тендеров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.

Ранее сообщалось, что с 5 августа на участке автомобильной дороги Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» из-за проведения капитального ремонта дороги с устройством цементобетонного покрытия перекроют движение грузовых транспортных средств общей массой свыше 10 тонн.