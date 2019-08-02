Все тендеры на покупку дизтоплива «Укрзалiзницей» заблокированы отдельными игроками рынка, - глава УЗ

Все тендеры на покупку дизтоплива, которые объявила «Укрзалiзниця», заблокировали жалобами отдельных игроков рынка.

Об этом сообщил глава «Укрзалiзницi» Евгений Кравцов.

Он отмечает, что на сегодня у компании заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива, и в этом он видит попытки отдельных игроков рынка диктовать компании условия и брать взаймы.

«Сразу скажу: на это мы не пойдем. И манипуляции, и угрозы на нас не действуют», - написал он.

Он сообщает, что в такой «экстраординарной и критической» ситуации УЗ пойдет исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре.

«2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ качестве наблюдателей. И для понимания ситуации: 2 перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53», - добавил Кравцов.

Жалобы были поданы 30 июля, накануне шести аукционов по закупке 80 тысяч тонн дизельного топлива.

Напомним, как глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и полотенец по четыре тысячи гривен за штуку. Но это не единственный подобный инцидент. До этого «Укрзалiзниця» планировала закупить партию сувенирных стаканов, по 2000 гривен каждый. Это вызвало бурное обсуждение в Сети. Тогда Евгений Кравцов также отменил неоднозначную закупку, а вместо этого перенаправил средства на покупку 30-ти тонн жидкого мыла в поезда.