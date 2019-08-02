Николаевский аэропорт объявил торги на покупку установки воздушного запуска за 4,5 миллионов гривен

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» объявило торги на покупку установки воздушного запуска.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок Prozorro.

Тендер опубликовали 23 июля. Установку хотят купить за 4,5 миллиона гривен. Доставить оборудование в аэропорт, согласно техническому заданию, необходимо будет до 31 октября 2019 года.

Примечательно, что в техническом задании также обозначено, что купят или новую установку, или б/у.

Справка

Установка воздушного запуска представляет собой высокооборотный компрессор с дизельным двигателем, закрепленный на автомобильном шасси или на тележке. В конструкции также предусмотрен отсек для складывания шланга, сигнальная система, оборудование для пожаротушения. Машина предназначена для создания интенсивного потока сжатого воздуха.

Напомним, на тендере по покупке автомобиля-деайсера для коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» победила фирма, которая была зарегистрирована два месяца назад.

Как известно, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Директор аэропорта Федор Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

Позже Барна заявил, что рассчитывает на успешный аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.

Позже в МАУ подтвердили, что рассматривают возможность рейсов из Николаева в Киев, но отметили, что есть нехватка самолетов.