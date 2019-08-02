За июль самые большие долги по зарплатам перед жителями Николаева и Новоодесского района

В Николаевской области за июль 2019 год самые большие долги по заработным платам у жителей Николаева и Новоодесского района.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Согласно статистическим данным, в Николаеве на момент конца июля 2019 года работникам различных предприятий должны в общем 76 миллионов 191 тысячу 200 гривен. На втором месте с большим отрывом Новоодесский район – там долг составляет 4 миллиона 392 тысячи гривен. На третьем – Первомайск – его жителям должны 3 миллиона 328 тысяч 400 гривен.

Как известно, по поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками завода. Однако экс-сотрудники Николаевского судостроительного завода заявили, что не получили компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы и потребовали ее у директора завода. Сам директор, в свою очередь, сообщил, что 86,5 миллионов гривен, которые выделил «Укроборонпром» Николаевскому судостроительному заводу на погашение долгов по заработным платам, обязаны будут вернуть.