Гривна на первом месте по скорости укрепления к американскому доллару, - Reuters

Украинская гривна на первом месте в мире по скорости роста к американскому доллару. Положительную динамику показывают, преимущественно, валюты развивающихся стран.

Об этом свидетельствуют данные «Reuters».

Судя по диаграмме, опубликованной информационным агентством, гривна с начала текущего года укрепила свои позиции на 9,1%, по отношению к доллару. На втором месте российский рубль – 8,3%, на третьем – египетский фунт – 8%.

В целом среди мировых валют, которые сильнее всего укрепились по отношению к американскому доллару, преобладают валюты развивающихся стран. А валюты развитых стран преимущественно девальвировали.

Отметим, что на торгах Московской биржи российский рубль резко дешевел второй день подряд на фоне синхронного падения валют развивающихся стран и растущих геополитических рисков после решения российского президента упростить выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.