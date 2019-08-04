Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе больше чем за $40 тысяч

На аукционе в Великобритании первое издание бестселлера «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка за 28,5 тысячи фунтов. С комиссией вышло 34, 2 тысячи фунтов (примерно 41 тысяча долларов).

Об этом сообщает Соцпортал, ссылаясь на SkyNews.

Тираж книги был всего 500 экземпляров, а его большая часть сразу отправилась в школы и библиотеки. По словам главы книжного отдела аукционного дома Джима Спенсера, найти такой образец - большая удача.

Уникальность лоту придали и ошибки - несколько опечаток можно найти как в тексте, так и на обложке. Владелица раритета продала книгу, которую когда-то приобрела, чтобы скоротать время в отпуске, ради того, чтобы найти средства на ремонт. Издание пролежало в шкафу более 20 лет.

Ранее сообщалось, что польские священники сожгли книги, в которых описывается магия. Среди них были «Сумерки» Стефани Майер, романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере и другие.

Также ранее сообщалось, что американские ученые создали аналог волшебной шляпы из «Гарри Поттера».