Прокуратура подозревает, что при строительстве бассейна в Баштанке местный горсовет и подрядная фирма присвоили миллионы гривен

Прокуратура Николаевской области подозревает чиновников Баштанского городского совета и подрядчиков, строивших бассейн в Баштанке, в сговоре присвоении бюджетных средств.

Об этом идет речь на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В прокуратуре установили, что 11 декабря 2017 года между Баштанским городским советом и фирмой ООО «ЮВЕНТА-ГРУПП Украина» был заключен договор о строительстве плавательного бассейна на сумму 6 миллионов 23 тысячи 999 гривен со сроком выполнения до 25 декабря 2017 года. Согласно договору заказчик в лице горсовета должен был рассчитаться с подрядчиком после проведения работ, то есть, после подписания акта выполненных работ. При этом, в прокуратуре установили из источника e-data, что уже 28 декабря 2017 года работы подрядчику оплатили в сумме 5 миллионов 973 тысячи 180 гривен.

При том, что договор на проведение работ был заключен 11 декабря, разрешение на работы управление ГАСК в Николаевской области выдало только 17 декабря, а без разрешения договор заключить было невозможно. Также у прокуратуры возникли вопросы, каким образом работы по строительству бассейна закончили за 2 дня.

Ранее сообщалось, что Баштанский городской совет направил еще 19 миллионов 637 тысяч 158 гривен для строительства бассейна для плавания.