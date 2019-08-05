В торгах на проектирование ремонта Варваровского моста выиграла польская фирма – с ней могут заключить договор на 10 миллионов

Тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company».

Об этом сообщается на сайте «Prozorro».

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета выставил ожидаемую стоимость разработки документов в 19,8 миллиона гривен. На тендер подались два участника – польская фирма и киевский «Союзтранспроект». Поляки выступили с изначальным предложением в 17,55 миллиона гривен, а киевляне сначала предложили 19 миллионов. Окончательное предложение польской фирмы оказалось лишь на тысячу гривен меньше, чем у киевского подрядчика – 9,999 миллиона вместо 10 миллионов.

Сейчас фирма «Mosty Gdansk LLC» ожидает решение тендерного комитета, будет ли с ней заключен договор. Предполагается, что если договор на работы заключат, то проект должны разработать до 31 марта 2020 года.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние якобы является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. В тоже время в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Варваровского моста. После изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В мае 2018 года департамент ЖКХ Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Варваровского моста. Однако, по истечению сроков договора стало известно, что фирма «Союзтранспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор. Прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.