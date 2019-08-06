Украинские водоканалы говорят о необходимости поднятия тарифа, иначе будут вынуждены давать воду по часам

В «Укрводоканалэкологии» посетовали на убытки из-за оставшейся цены на водоснабжения после значительного подорожания электроэнергии, что приводит к убыткам водоснабжающих предприятий. При продолжении такой ситуации водоканалы в некоторых городах могут перейти на почасовую подачу воды.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология».

Как пояснили в ассоциации водоканалов, с 1 июля полноценно заработала новая модель рынка электроэнергии, в результате чего произошло удорожание электроэнергии для предприятий на 25%. Эта ситуация стала критической для отраслей водоснабжения и теплоснабжения. Основная причина подорожания - установление нового тарифа на передачу электроэнергии, который был увеличен с 6 до 37 копеек за кВт, то есть почти на 600%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, регулирует деятельность 100 водоканалов Украины. Но увеличив тариф на электроэнергию, регулятор не поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Поэтому только за июль водоканалы понесли убытки в размере около 200 миллионов гривен.

«В действиях Национальной комиссии усматриваются признаки статьи 219 Уголовного кодекса Украины - умышленное доведение до банкротства большой группы коммунальных предприятий. Из-за несвоевременного регулирования стоимости коммунальных услуг и постоянное повышение стоимости электроэнергии сегодня 100% водоканалов несут огромные убытки. За это кто-то должен понести ответственность», - отметила вице-президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий.

В «Укрводоканалэкологии» отмечают, что водоканалы и теплоснабжающие предприятия не находятся в государственной собственности, а принадлежат городам и чтобы не допустить прекращения работы водоканалов, городские власти дотируют предприятия из местных бюджетов, но такая ситуация не ожжет быть продолжительной. Также новые правила предусматривают оплату аванс за электроэнергию для предприятий, а сами они не могут предоставлять услуги по предоплате. В частности, президент Ассоциации «Теплокоммунэнерго» Арсентий Блащук посетовал, что с 2016 года регулятор подобными действиями нанес отрасли теплоснабжения ущерб на 19 миллиардов гривен.

«Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины», - отметила Ольга Бабий.

Если вопрос не будет решен комплексно к октябрю, отключение водоканалов от электричества приведет также к невозможности осуществлять теплоснабжение в населенных пунктах страны.

В ассоциации «Укрводоканалэкология» видят два возможных пути решения проблемы: увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также теплоснабжение на 20% или разрешить водоканалам и теплоснабжающим предприятиям покупать электроэнергию по цене 1,68 гривен. В ассоциации требуют от НКРЭКУ публичного ответа на проблемную ситуацию и пути выхода из нее.

Также ассоциация «Укрводоканалэкология» обратилась в прокуратуру, Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Администрацию Президента и Кабинет Министров с просьбой срочно вмешаться в эту ситуацию.

Напомним, что николаевцы не заплатили водоканалу 94 миллиона гривен, и с 21 июня предприятие начало отключать должников от водоснабжения.