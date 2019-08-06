Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на обеспечение авиаперелетов Президента Украины

Авиакомпания Windrose («Роза Ветров») выиграла тендер на президентские авиаперелеты до конца 2019 года. Компания будет осуществлять литерные перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия «Украина».

Об этом сообщает «Левый берег».

Других участников в тендере не было. Контракт стоимостью 35,1 миллиона гривен заключен по итогам переговорной процедуры. Оплата – по факту предоставления услуг в течение 20 рабочих дней. Источник финансирования – средства ГП «Украина» на 2019 год.

Согласно украинскому законодательству, литерные рейсы выполняются для перевозки воздушным транспортом высших должностных лиц Украины, а также глав государств и правительств зарубежных стран, прибывающих в Украину или пересекающих ее воздушное пространство.

«Роза Ветров» была основана в 2003 году. Парк авиакомпании насчитывает 13 самолетов: семь самолетов Embraer ERJ-145, пять самолетов Airbus A321 и один – Airbus A320. Авиакомпания входит в сферу влияния финансово-промышленной группы «Приват», совладельцем которой является Игорь Коломойский. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО «Райдел» (Киев), ООО «Феста», «Ренли» (Днепр) и две кипрские компании – Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

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