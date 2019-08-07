Маленькая жительница Одесчины нуждается в помощи в сборе денег на дорогое лечение

Кира Земляк Маленькой жительнице Одесской области Кире Земляк нужна помощь в сборе денег на лечение.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

В мае девочка прыгала на батуте и подавилась, в результате чего у нее произошла остановка дыхания и сердца.

«Мама среагировала молниеносно - искусственное дыхание, массаж сердца и на руках несла ее до ближайшей больницы... Врачи сделали чудо и реанимировали девочку. На данный момент девочка находится в реанимации города Одесса с диагнозом «Постасистолический синдром. Кома 3ст. Гипоксическое повреждение миокарда. Метаболическая кардиопатия. НК-1ст. Неполная блокада правой ветви левой ножки пучка Гисса».

«За 2,5 месяца жизнь как на волнах - то улучшение, то спад... Местные медики сделали все возможное на данном этапе, но ей необходимо продолжить лечение и реабилитацию в специализированном центре ТОВ «Науково-практичний центр нейрореабiлiтацii «НОДУС» города Киева. Минимальный курс реабилитации в Киеве составляет 3 месяца стоимостью 30 000 уе. Мама Таня находится в декретном отпуске, а папа Андрей работает водителем в фирме снабжения кафе, ресторанов. Данная сумма неподъемная для семьи», - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168 7426 0294 2603 - Земляк Андрей Иванович

PayPal +380683182548 E-mail: xoteev01@gmail.com

Контактные лица:

Папа - Земляк Андрей Иванович +380679075088

Аня крестная +380634240607

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